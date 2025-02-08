ЖКХ

«Псковские тепловые сети» разоблачили фейк о переходе на новый порядок оплаты отопления

Фейк о переходе на новый порядок оплаты отопления распространяют в Сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

«Не успели утихнуть страсти после изменения методов расчетов за потребленную электроэнергию, как в Интернете начали обсуждать новшество, которое, как утверждают авторы, перевернет с ног на голову систему оплаты коммунальных услуг, связанных с отоплением», - рассказала в ПТС.

Новость звучит следующим образом:

«Теперь с 1 марта все будут платить за отопление только в отопительный сезон. В Госдуме рассказали, как изменится для россиян порядок оплаты отопления с 1 марта. С 1 марта российским регионам законодательно запретят переходить на форму оплаты отопления, подразумевающую равномерную разбивку платежей на 12 месяцев. Теперь россияне будут платить за отопление только в месяцы, когда это самое отопление подается в дома. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Как отметил парламентарий, делается это для повышения прозрачности оплаты. Ведь у граждан страны постоянно возникает вопрос, за что они платят, например, в летние месяцы, когда отопления нет», - привели текст фейка на предприятии.

Специалисты призывают не верить всему тому, что пишут в Интернете, и пользоваться информацией только из проверенных источников. Как пояснили на предприятии, Псковская область никогда не переходила на систему расчетов по 1/12 в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии, поскольку эта система зарекомендовала себя не самым лучшим образом, так как требовала постоянной корректировки.

«Смысл заключался в том, что жители получали квитанции исходя из потребления за предыдущий период. А уже по результатам расчетов за год проводился перерасчет. Получалось, что люди в течение года или недоплачивают, или переплачивают, так как норматив являлся "плавающим", что было не на руку жителям и ресурсоснабжающим организациям», - уточнили в «Псковских тепловых сетях».

Таким образом, в Псковской области расчеты по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения осуществляется строго по приборам учета потребленного энергоресурса. А все квитанции на оплату выставляются месяц в месяц.

«Это очень важно, ведь жители платят только за ту услугу, которую потребили по факту! Ведь если потребления нет, за что тогда платить? Напомним, что в течение года (все 12 месяцев) платят только те жители, дома которых не оснащены приборами учёта тепловой энергии», - заключили в ПТС.