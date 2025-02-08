«Псковские тепловые сети» разоблачили фейк о переходе на новый порядок оплаты отопления 

Фейк о переходе на новый порядок оплаты отопления распространяют в Сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».
«Не успели утихнуть страсти после изменения методов расчетов за потребленную электроэнергию, как в Интернете начали обсуждать новшество, которое, как утверждают авторы, перевернет с ног на голову систему оплаты коммунальных услуг, связанных с отоплением», - рассказала в ПТС.
Новость звучит следующим образом:
Специалисты призывают не верить всему тому, что пишут в Интернете, и пользоваться информацией только из проверенных источников. Как пояснили на предприятии, Псковская область никогда не переходила на систему расчетов по 1/12 в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии, поскольку эта система зарекомендовала себя не самым лучшим образом, так как требовала постоянной корректировки.
«Смысл заключался в том, что жители получали квитанции исходя из потребления за предыдущий период. А уже по результатам расчетов за год проводился перерасчет. Получалось, что люди в течение года или недоплачивают, или переплачивают, так как норматив являлся "плавающим", что было не на руку жителям и ресурсоснабжающим организациям», - уточнили в «Псковских тепловых сетях».
«Это очень важно, ведь жители платят только за ту услугу, которую потребили по факту! Ведь если потребления нет, за что тогда платить? Напомним, что в течение года (все 12 месяцев) платят только те жители, дома которых не оснащены приборами учёта тепловой энергии», - заключили в ПТС.