ЖКХ

В офис БТИ в Пскове поступает до 70 заявлений в день на оформление технического паспорта частного дома

До 70 заявлений в день на оформление технического паспорта частного дома поступает в офис Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки в Пскове. Здесь напомнили, что подать заявление можно и онлайн на сайте организации. Перечень документов тот же: паспорт, правоустанавливающие документы на объект недвижимости. Если сохранились, то и документы на электрическую плиту или электроотопительное оборудование.

Срок изготовления техпаспорта - 30 календарных дней с момента оплаты услуги. Ее стоимость зависит от конфигурации здания и удаленности объекта от офиса учреждения. Минимум 2 770 рублей, пишет ГТРК «Псков».

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«За изготовлением технического паспорта можно обратиться в БТИ, подать заявку можно онлайн, а также обратиться в наш офис по адресу: улица Госпитальная, дом 3. Также у нас есть отделы в Порхове, Невеле и Великих Луках», - сказала заместитель директора Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Аминат Беликова.

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В Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.