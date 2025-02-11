В офис БТИ в Пскове поступает до 70 заявлений в день на оформление технического паспорта частного дома

До 70 заявлений в день на оформление технического паспорта частного дома поступает в офис Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки в Пскове. Здесь напомнили, что подать заявление можно и онлайн на сайте организации. Перечень документов тот же: паспорт, правоустанавливающие документы на объект недвижимости. Если сохранились, то и документы на электрическую плиту или электроотопительное оборудование.
Срок изготовления техпаспорта - 30 календарных дней с момента оплаты услуги. Ее стоимость зависит от конфигурации здания и удаленности объекта от офиса учреждения. Минимум 2 770 рублей, пишет ГТРК «Псков».
В Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.