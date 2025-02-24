В Печорах ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью более 5 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 87 домовладений в районе Рагозино города Печоры. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фотографии: АО «Газпром газораспределение Псков»
С жителями района заключены 45 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.
Всего от жителей Печорского муниципального округа принято около 1,1 тысячи заявок.
Для обеспечения возможности газификации домовладений построено более 90 км внутрипоселковых сетей.