ЖКХ

«Управляйку» в Порхове оштрафовали за неубранную наледь на дорожках

Управляющая компания из Порхова получила штраф в размере 25 000 рублей за ненадлежащее содержание придомовой территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

По постановлению прокурора Порховского района мастер управляющей компании привлечен к административной ответственности за нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере в части содержания придомовой территории многоквартирных домов, что повлекло причинение вреда здоровью гражданина.

Проверка установила, что в деятельности управляющей компании Порхова выявлены нарушения по обслуживанию придомовой территории многоквартирного дома на улице Мебельной. На улице не была убрана наледь с дорожек и они не были посыпаны песком, из-за чего местная жительница упала и травмировалась.

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области по постановлению прокурора Порховского района привлек должностное лицо управляющей компании к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 25 000 рублей.