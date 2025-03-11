Способы подать заявление на догазификацию разъяснили жителям Пушкинских Гор

Встреча жителей Пушкиногорского района со специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» состоялась сегодня 12 марта, сообщается на странице главы района Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».
«Это те собственники индивидуальных домовладений, которые уже подали заявки на догазификацию. Часть собственников уже получили от Газпрома проект работ внутри земельного участка домовладельца, закупают необходимое газоиспользующее оборудование и оплатили 50% стоимости работ внутри участка. Они и станут первыми потребителями природного газа на территории района», - отметила Оксана Филиппова.
Собственники индивидуальных домовладений Пушкинских Гор активно пользуются своим правом на догазификацию - подведение
газа до границ участка бесплатно для гражданина.
Подать заявку можно несколькими способами:
«После подачи заявки в течение 30 дней с вами свяжутся: либо заключат договор, либо уведомят о причине отказа. Обратите внимание, что отказ может быть только в одном случае - если ваш населённый пункт не газифицирован. Соседние деревни территориально относятся к другим населённым пунктам, и жителям этих деревень будет на сегодняшний день отказано в газификации. Данная информация актуальна только для Пушкинских Гор. Для дополнительной информации жители могут обратиться непосредственно к сотрудникам службы догазификации АО «Газпром газораспределение Псков» по тел. 8(8112)79-01-48. или в отдел ЖКХ Администрации Пушкиногорского района по телефону: 8(81146) 21763», - добавила Оксана Филиппова.