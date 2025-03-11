ЖКХ

Способы подать заявление на догазификацию разъяснили жителям Пушкинских Гор

Встреча жителей Пушкиногорского района со специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» состоялась сегодня 12 марта, сообщается на странице главы района Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

«Это те собственники индивидуальных домовладений, которые уже подали заявки на догазификацию. Часть собственников уже получили от Газпрома проект работ внутри земельного участка домовладельца, закупают необходимое газоиспользующее оборудование и оплатили 50% стоимости работ внутри участка. Они и станут первыми потребителями природного газа на территории района», - отметила Оксана Филиппова.

Собственники индивидуальных домовладений Пушкинских Гор активно пользуются своим правом на догазификацию - подведение

газа до границ участка бесплатно для гражданина.

Подать заявку можно несколькими способами:

В офисах в Острове (ул. В. Сергеева, д. 6) и Пскове (пр. Рижский, д. 20);

Через МФЦ;

На Едином портале газификации;

Через Госуслуги.

«После подачи заявки в течение 30 дней с вами свяжутся: либо заключат договор, либо уведомят о причине отказа. Обратите внимание, что отказ может быть только в одном случае - если ваш населённый пункт не газифицирован. Соседние деревни территориально относятся к другим населённым пунктам, и жителям этих деревень будет на сегодняшний день отказано в газификации. Данная информация актуальна только для Пушкинских Гор. Для дополнительной информации жители могут обратиться непосредственно к сотрудникам службы догазификации АО «Газпром газораспределение Псков» по тел. 8(8112)79-01-48. или в отдел ЖКХ Администрации Пушкиногорского района по телефону: 8(81146) 21763», - добавила Оксана Филиппова.