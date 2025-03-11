ЖКХ

Модернизацию котельной начали в псковской школе №16

Стартовала модернизация котельной школы №16, которая позволит ликвидировать последнюю угольную котельную в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Специалисты Псковских тепловых сетей уже разработали детальный проект и активно приступили к его реализации. На первом этапе демонтировали устаревшее оборудование и залили новые бетонные полы, что обеспечит необходимую основу для последующих этапов работ», - сказал глава города.

Он отметил, что основная цель заключается в создании котельной, которая будет функционировать без участия операторов, благодаря внедрению передовых автоматизированных систем управления.

«Это не только повысит надежность и безопасность, но и значительно сократит эксплуатационные расходы. Каждый этап находится под контролем, чтобы обеспечить максимальное качество выполнения работ», - добавил Борис Елкин.