ЖКХ

Свалку на берегу реки Псковы ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Свалку на берегу реки Псковы на улице Льва Толстого в областном центре ликвидировали после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жителя Пскова об образовании рядом с домом №74 на улице Льва Толстого в прибрежной защитной полосе реки Псковы несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.

В ходе проверки доводы заявителя подтвердились.

После вмешательства природоохранной прокуратуры нарушения закона устранены. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.