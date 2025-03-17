ЖКХ

Начат демонтаж старого котельного агрегата СВПУ в Пскове

На котельной северо-восточного промышленного узла (СВПУ) стартовал долгожданный этап демонтажа старого котлоагрегата, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальгом предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Подрядчики уже отсоединили котел от систем жизнеобеспечения, начали снятие обмуровки и вырезку частей трубной системы. Эти работы знаменуют собой начало масштабного обновления инфраструктуры, основанного на тщательной подготовке и многочисленных согласованиях.

В рамках заседания 21 марта на объекте присутствуют представители руководства предприятия, заказчика и контролирующих организаций, включая Росстройконтроль.

«Мы выбрали сегодняшний день для визита на котельную не просто так. На объекте сегодня присутствует целая плеяда из уважаемых людей. Здесь вам: и представители руководства нашего предприятия, и представители заказчика, и многоуважаемые представители Росстройконтроля. Каждый из присутствующих здесь людей нацелен только на одно - чтобы все работы были выполнены качественно и в срок», - отметили в предприятии.

Все присутствующие обсудили 8 принципиальных позиций, каждая из которых требовала глубокой проработки.

«Все обсуждаемые на совещании вопросы накопились буквально за одну неделю! Вы только вдумайтесь. Столько вопросов за одну неделю. По результатам нашего сегодняшнего совещания было принято решение проводить его еженедельно и строго на территории объекта. Каждая из заинтересованных сторон должна иметь возможность отслеживать ход работ в любой момент времени», - рассказали в МП «Псковские тепловые сети».

Вскоре планируется установка камер видеонаблюдения для мониторинга прогресса онлайн.

Напомним, ранее руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сообщил о том, что котельную Северо-Восточного промышленного узла планируют модернизировать в Пскове.