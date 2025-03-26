ЖКХ

Антон Дымов о темпах газификации, льготах и создании Вечных огней

О темпах газификации, доступных льготах и создании Вечных огней в Псковской области рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

- Антон Михайлович, сколько подключений по программе социальной догазификации завершено на сегодняшний день?

- По факту у нас выполнено пять тысяч подключений. Этой цифры мы достигли вчера. Понедельник для нас был очень хорошим днем. Цифра красивая, цифра говорит сама за себя. Пять тысяч – это факт сегодняшнего дня.

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- Удалось ли нарастить темпы социальной догазификации за последний год?

- Темпы в реалиях показывают, что рост есть, прогресс налицо. До моего прихода цифра по подключением была - 2 340, на сегодняшний день, как я уже сказал, их пять тысяч. Задача поставлена генеральным директором Газпрома, этот год - год подключений. Поэтому в наших планах более трех тысяч домовладений подключить, цифру мы обязательно к концу года выполним.

- За счет чего удается увеличивать число абонентов, подключенных в рамках проекта по социальной догазификации?

- Здесь в первую очередь правильная командная игра, правильная командная работа, правильная организация производственного процесса и правильная постановка задач не только сотрудникам, но и подрядным организациям.

- Помогают ли вам в вашей работе власти региона и руководители муниципалитетов?

- Да, мы не раз обсуждали этот вопрос. Главы муниципальных образований с нами разработали регламенты, мы их подписали. Большую помощь оказывает правительство Псковской области, встреча с губернатором, которая проходит на ежегодной основе, а также региональные штабы под руководством Игоря Николаевича Шатурнова (вице-губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ - ред.), который вдохновляет, в хорошем смысле слова, глав администраций на выполнение реальных включений, помощи нам для выполнения поставленных задач.

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- Президент России Владимир Путин объявил 2025 год - Годом защитника Отечества. В этом же году мы празднуем 80-летие Победы. Пользуются ли какими-то льготами при подключению к газу ветераны и участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи?

- Меры социальной поддержки определены постановлениями правительства Российской Федерации, правительства Псковской области, более 20 категорий определены. Как раз участники специальной военной операции входят в эти льготы. На сегодняшний день очень много обращений со стороны участников специальной военной операции. Льготные категории граждан, малоимущие, а также участники боевых действий у нас на сегодняшний день стоят в приоритете.

- Как Псковская область участвует во всероссийской акции «Храним огонь Победы»? В каких муниципалитетах появится Вечный Огонь и на каких памятниках? В какой стадии сейчас работы на этих объектах?

- По инициативе председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Борисовича Миллера наша организация продвигает программу «Храним огонь Победы». У нас на сегодняшний день в реализации два объекта - в деревне Ершово Псковского района и в Локне. По состоянию сегодняшнего дня работы в поселке Ершово выполнены на 100%. Сегодня у нас контрольное мероприятие в рамках пусконаладочных работ. Мы планируем осуществить контроль выполнения работ. Непосредственно работу на мемориале выполняет администрация Псковского района, руководит там всем процессом Федорова Наталья Анатольевна (глава района - ред.).

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Что касается второго мемориала, это мемориал в рабочем поселке Локня. Мероприятие по торжественному пуску газа запланировано на 6 мая. Торжественный пуск будет осуществлен в рамках акции «Храним огонь Победы», где в рамках 80-летия празднования Дня Великой Победы будет розжиг Вечных огней в 80 регионах одновременно. Работа на сегодняшний день находится в высокой степени готовности. Газовая линейка нами построена, в данный момент администрацией Локнянского района выполняются бетонные работы в части заливки фундамента под основу для установки звезды. Поэтому ждем подтверждения со стороны главы Ивана Дмитриевича Белугина. Как только он скажет, что можно приступать, мы приступим к выполнению работ по установке звезды. Все работы пока идут в плановом порядке, сбоев у нас нет.

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В этом году региональное отделение «Газпрома» будет стараться провести газ большему количеству желающих. Я хочу поблагодарить людей за терпение. Потому что жалобы есть, скорости все равно не хватает, а люди хотят подключение еще вчера. Мы никого не оставим без внимания, ко всем придем.

Беседовала Татьяна Иванова