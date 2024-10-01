ЖКХ

Антон Дымов: Соглашение с муниципальными главами помогло наладить документооборот

Соглашение с муниципальными главами помогло сократить транзитный поток письменного обмена документами при реализации программы догазификации в Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«Мы с главами муниципальных образований подписали соглашения о взаимодействии в части реализации программы догазификации, где определили ответственность со стороны глав администрации и со стороны компании "Газпром газораспределение Псков"», - сказал Антон Дымов.

Это значительно сокращает транзитный поток письменного обмена через руководство, пояснил гендиректор.