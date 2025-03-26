ЖКХ

5 тысяч домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации

К настоящему времени от жителей региона принято более 19,5 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 14,8 тысячи из которых – или 76% - исполнены. К газовым сетям подключены 5 000 домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

C начала 2025 года специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» выполнено 613 подключений.

«В марте нашими специалистами было подключено 268 домовладений в рамках догазификации. С начала года нами принят план на увеличение темпов подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. До конца года мы планируем выполнить не менее 3 216 пусков», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.