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Причину возникновения несанкционированных свалок в лесах назвали псковичам

Почему в лесах Псковской области появляются несанкционированные свалки, рассказал в эфире программы «Коммунальный ликбез» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Буквально на днях я проезжал по Псковской области и мне скинули координаты двух несанкционированных свалок в лесу. Я подъехал и был очень сильно удивлен, потому что мы видим на сайтах размещения объявлений очень много всяких разных предложений о вывозе отходов. Ценники, надо сказать, намного ниже, чем предлагаем мы и, в хорошем смысле слова, наши конкуренты», - сообщил Денис Кузнецов и уточнил, что компания «Экогрупп» уже занялась вопросом устранения одной из обнаруженных свалок.

Гость студии добавил, что самая большая статья затрат у компаний по вывозу мусора - это транспортирование, не менее затратна и утилизация. При этом, по его наблюдениям, если мусор вывозит добросовестная компания, то отходы доставят на полигон, если же перевозчики недобросовестные, то они вывезут мусор в лес.

Спикер добавил, что люди, которые пытаются сэкономить на вывозе мусора, должны понимать, что их мусор не будет качественно утилизирован, а вывезен в лес, в котором они же потом будут гулять и писать жалобы на несанкционированные свалки

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В выпуске «Коммунальный ликбез» генеральный директор ООО «Экогрупп» также рассказал о видах мусора и правильном порядке их вывоза. В частности, Денис Кузнецов сообщил, что вывоз строительного мусора осуществляется региональным операторам по обращению с ТКО за дополнительную плату.