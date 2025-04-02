ЖКХ

Какой мусор вывозят за отдельную плату, рассказали псковичам

Какой мусор вывезут бесплатно, а за какой придется платить, рассказал псковичам в эфире программы «Коммунальный ликбез» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Денис Кузнецов рассказал об отличиях ТКО (твердые коммунальные отходы) и КГО (крупногабаритные отходы)

В твердые коммунальные отходы входит то, чем люди пользуются каждый день (бутылки, консервные банки, упаковки и прочее). Вывоз ТКО входит в тариф.

К крупногабаритным отходам относятся: бытовая техника, двери, окна и прочее. Вывоз КГО также входит в тариф.

При этом гость студии уточнил, что строительный мусор может относиться к КГО, но не входит в тариф вывоза мусора. Для вывоза строительных отходов псковичам следует самостоятельно обратиться в компанию по вывозу мусора и заказывать эту услугу платно. В том числе, платно это может сделать ООО «Экогрупп»: «Жители могут обратиться в компанию "Экогрупп", мы заключаем дополнительный договор и вывозим эти отходы».