ЖКХ

Капремонт системы электроснабжения завершен в многоэтажке на Рижском проспекте в Пскове

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в рамках мероприятий краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год выполнены и приняты в доме по адресу: Псков, Рижский проспект, 49, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Это 9-этажный жилой дом 1977 года года постройки. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Стройритм».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту системы электроснабжения выполнен демонтаж старой электропроводки, установлено вводное распределительное устройство, выполнена замена электрических щитов вместе с заменой оборудования, проложена кабельнесущая система вместе с новыми электрическими кабелями. Также в местах общего пользования установлены новые светильники с выключателями, предусмотрено аварийное освещение. Выполнено заземление системы электроснабжения, проведены пусконаладочные работы.

В фонде отметили, что в соответствии с краткосрочным планом на 2025 год запланирован капитальный ремонт 191 конструктивного элемента в 137 МКД на общую сумму порядка 884,62 млн рублей.