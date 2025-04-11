Специалисты техобслуживания обучаются круглогодично — «Газпром газораспределение Псков»

Специалисты, которые занимаются техническим обслуживанием газового оборудования потребителей в Псковской области, круглогодично обучаются. Такими сведениями поделился главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Есть поставщики оборудования, которые любезно соглашаются. У нас есть учебные классы, которые находятся в каждом управлении в Пскове, Порхове, Острове и Великих Луках, куда они привозят свое оборудование и на конкретном примере, на плите, например, рассказывают, показывают, что добавилось, как это лучше обслужить, как и что крутить. Так же и с котлами. У них специальные стенды есть на колесиках. Привозят, разбирают, говорят, где слабые места, где, что, куда смотреть прежде всего, когда что-то происходит. Эта работа ведется круглогодично. И с каждым из поставщиков мы стараемся за год в каждом управлении по два раза провести данные работы, после чего поставщики оборудования выдают каждому слесарю, который присутствовал, сертификат, в котором прописано, что он прошел курс по данному оборудованию», - сообщил Максим Ксенофонтов.