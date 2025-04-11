ЖКХ

Псковичей призвали не тянуть с вызовом «аварийки» при неисправности газового оборудования

При любых неполадках или непривычной работе газового оборудование лучше вызвать аварийную газовую службу по номеру: 104. Таким мнением поделился заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Отказ в допуске специалистов для проведения проверки может привести к негативным последствиям вплоть до отключения газа, поэтому крайне важно соблюдать установленные законодательством требования и своевременно проводить техническое обслуживание», - подчеркнул Максим Ксенофонтов.

Он призвал жителей Псковской области при обнаружении неполадок или непривычной работе газового оборудования не тянуть с вызовом аварийной газовой службы.

«Нужно это обязательно сделать, если что-то чувствуете. Не тянуть и вызвать аварийную службу. Это "04" или "104" с сотового телефона. Примем заявку, приедем и посмотрим. Лучше все-таки немножко предостеречься, потому что это безопасность не только жильца данной квартиры, а, как мы видим, безопасность дома или многоквартирного дома. Поэтому надо думать не на "авось", а о жизни и безопасности всех, кто проживает в данном многоквартирном доме», - заключил Максим Ксенофонтов.