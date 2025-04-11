ЖКХ

До 25 тысяч рублей штрафа грозит псковичам за недопуск газовиков в квартиру

Какими последствиями обернется недопущение сотрудников газовой службы в дом для проверки газоиспользующего оборудования, рассказал главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM)

«В случае отказа от предоставления доступа в квартиру к газовому оборудованию предусмотрены серьезные меры воздействия. Во-первых, это возможность приостановления газоснабжения в данной квартире. Это создает определенные неудобства, когда вас отключат от газа», - сказал Максим Ксенофонтов.

Он добавил, что подобные действия также подлежат санкциям со стороны законодательства Российской Федерации.

«Во-вторых, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за отказ в доступе представителей специализированной организации в соответствии со статьей 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначается штраф. В первый раз это 5-10 тысяч рублей. Если повторно, то это 15-25 тысяч рублей. Таким образом, чтобы понимали, допуск специалистов к оборудованию - это не только обязанность, но и залог безопасности жильцов. И здесь важно заметить, что штрафы взыскивают не газовики, как многие думают, а есть уполномоченные органы жилищного надзора, в частности, это Государственная жилищная инспекция», - заключил Максим Ксенофонтов.