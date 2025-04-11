Ключи от 25 единиц спецтехники передали Псковскому филиалу «Россети Северо-Запад»

Торжественное вручение ключей от спецтехники Псковскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» прошло в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Разработать отдельную программу модернизации сетей и защитить ее на уровне правительства стоило немалых трудов. По поручению нашего президента для реализации этой программы выделено 3,4 миллиарда рублей. 830 миллионов предусмотрено на приобретение спецтехники. Я рассчитываю, что это позволит в более короткие сроки устранять повреждения на линиях, а вашу работу сделает более комфортной. Пользуясь случаем, хочу сказать вам искренние слова благодарности за вашу стойкость, мужество, высокий профессионализм и ответственность», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов поблагодарил губернатора за обращение к президенту России Владимиру Путину, благодаря чему не только Псковская область, но и другие регионы России и в частности Северо-Запада вошли в программу повышения надежности энергоснабжения.
В рамках реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области за счет средств федерального бюджета закуплена и поставлена в Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» 31 единица специальной техники, в том числе для расчистки просек воздушных линий, автокраны, автомобили КАМАЗ, низкопольные прицепные траллы, седельные тягачи.
31 единица техники поступала поэтапно в течение первого квартала 2025 года.
В связи с необходимостью задействовать часть техники в производственных работах 6 единиц техники были транспортированы к местам эксплуатации.
Ключи от оставшихся 25 единиц специальной техники вручили бригадам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».