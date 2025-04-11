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Ключи от 25 единиц спецтехники передали Псковскому филиалу «Россети Северо-Запад»

Торжественное вручение ключей от спецтехники Псковскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» прошло в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Разработать отдельную программу модернизации сетей и защитить ее на уровне правительства стоило немалых трудов. По поручению нашего президента для реализации этой программы выделено 3,4 миллиарда рублей. 830 миллионов предусмотрено на приобретение спецтехники. Я рассчитываю, что это позволит в более короткие сроки устранять повреждения на линиях, а вашу работу сделает более комфортной. Пользуясь случаем, хочу сказать вам искренние слова благодарности за вашу стойкость, мужество, высокий профессионализм и ответственность», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов поблагодарил губернатора за обращение к президенту России Владимиру Путину, благодаря чему не только Псковская область, но и другие регионы России и в частности Северо-Запада вошли в программу повышения надежности энергоснабжения.

«Михаил Юрьевич, мы вас не подведем. Уважаемые коллеги, я хотел бы выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд зимой, когда на территории нашей Псковской земли свирепствовал ураган. Вы, не считаясь своим временем, физическими силами, превозмогая усталость, круглосуточно устраняли эту тяжелую аварию. Сегодня мы получаем очередную порцию техники, которая будет работать в сложных трудных условиях Псковской области. Это болота, леса. Кроме того, до 2027 года мы с вами в рамках указанной программы повышения надежности заменим почти 400 километров сетей разного класса напряжения. Со следующего года получим лабораторию и десять единиц источников резервного энергоснабжения», — сказал он.

В рамках реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области за счет средств федерального бюджета закуплена и поставлена в Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» 31 единица специальной техники, в том числе для расчистки просек воздушных линий, автокраны, автомобили КАМАЗ, низкопольные прицепные траллы, седельные тягачи.

31 единица техники поступала поэтапно в течение первого квартала 2025 года.

В связи с необходимостью задействовать часть техники в производственных работах 6 единиц техники были транспортированы к местам эксплуатации.

Ключи от оставшихся 25 единиц специальной техники вручили бригадам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».