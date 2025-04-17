Розничные цены на газ утвердили на территории Псковской области, соответствующий приказ регионального комитета по тарифам и энергетике опубликован на портале нормативно-правовых актов.
На основании постановления правительства Российской Федерации о государственном регулировании цен на газ, приказа Федеральной службы по тарифам и на основании протокола заседания коллегии комитета по тарифам и энергетике Псковской области утверждены розничные цены на газ, реализуемый населению на территории Псковской области.
|
№ п/п
|
Направления использования газа
|
Единица измерения
|
Розничная цена в рублях за единицу измерения (с НДС)
|
1
|
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
8,94
|
2
|
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
8,94
|
3
|
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
8,94
|
4
|
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего приложения)
|
1000 м3
|
8940
|
5
|
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно
|
1000 м3
|
8940
|
6
|
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно
|
1000 м3
|
8940
|
7
|
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3
|
1000 м3
|
8940