ЖКХ

Генеральный директор «Экогрупп» рассказал, из чего формируется тариф на вывоз ТКО

Генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал, как формируется тариф на услуги регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез».

Тариф для ТКО складывается из непосредственного транспортирования от мусорного контейнера до места размещения, обработки, либо утилизации. Это колёса, топливо, обслуживание автомобиля, зарплата водителя и всё, что связано с эксплуатацией транспортного средства.

«Львиная доля затрат регионального оператора - это сам процесс утилизации, дробления и всего остального», - рассказывает Денис Кузнецов.