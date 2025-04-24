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Вселяет оптимизм: псковские депутаты оценили темпы догазификации

С парламентского часа о ходе догазификации началась 44-я сессия Псковского областного Собрания 24 апреля. К этой важной теме парламентарии обращаются уже не первый раз. По их наблюдениям, последнее время наблюдаются большие изменения в лучшую сторону, в связи с чем было решено узнать, как сейчас продвигается программа, и каковы планы на будущее. В качестве докладчиков выступили председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Народные избранники задали вопросы, касающиеся догазификации на территории своих избирательных округов, и получили исчерпывающие ответы. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Значимые события

В первую очередь были озвучены основные цифры, касающиеся мероприятий по догазификации индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки в газифицированных населённых пунктах Псковской области. Председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко отметила, что сейчас потенциал догазификации согласно сводному плану-графику составляет 30 065 домовладений в 162 населённых пунктах 17 муниципальных образований. Ранее график включал 141 населённый пункт, 26605 негазифицированных домовладений в 16 муниципальных образованиях, а начиналось всё в 2021 году со 131 населенного пункта. В результате проведенной работы дополнительно был включен 21 населённый пункт, где создана техническая возможность подключения газа, ещё в 9 муниципалитетах.

Елена Пилипенко уточнила, что за 2024 год было построено около 200 км сетей, подключены 2008 домовладений, что в два раза больше, чем в предыдущем году. По состоянию на сегодняшний день подано 22 735 заявок, из них 19 641 принята в работу. Заключены 19375 договоров, по 14900 выполнены работы до границ участков. 5121 домовладение подключено к газу.

«За последние 2 года проделана большая работа, в 2025 году «Газпром газораспределение Псков» планирует подключить более 3 тысяч домовладений. Рост темпов догазификации во многом обусловлен тем, что было существенно увеличено количество бригад, в пик строительного сезона их число доходило до 126. Дополнительно в качестве подрядчиков были задействованы организации из Новгородской области, Санкт-Петербурга и Москвы», – рассказала Елена Пилипенко. На данный момент на территории области работают 110 бригад, в составе которых числятся 333 человека.

Также в прошлом году был решен ряд вопросов по строительству газопроводов под железнодорожными путями, согласованы решения по прокладке таких сетей в Пыталовском и Локнянском муниципальных округах, в деревне Новая Гоголёвка Псковского округа. Ещё одно из значимых событий 2024-2025 годов — это газификация посёлка Пушкинские Горы. Были построены газораспределительная станция и газопроводы протяженностью более 38 км, завтра, 25 апреля, состоится торжественный пуск газа в Пушкинских Горах. Жители посёлка уже подали 145 заявок на догазификацию, заключены 120 договоров, выполнено строительство отводов до 10 участков.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Докладчица отметила, что одной из основных сложностей, влияющих на динамику подключения домовладений, является неготовность граждан к приему газа. В связи с этим администрации муниципальных образований совместно с представителями АО «Газпром газораспределение Псков» проводят с собственниками разъяснительную работу о необходимости выполнения работ внутри границ участков. Также ведутся беседы с жителями, которые не обеспечивают доступ специалистов на земельные участки для замеров, не вносят предоплату за организацию работ, не уведомляют о готовности оборудования.

Елена Пилипенко напомнила, что на территории области 21 льготная категория граждан имеет право воспользоваться мерами социальной поддержки на догазификацию. Сумма единовременной выплаты, которую можно потратить на компенсацию расходов на приобретение газоиспользующего оборудования, либо на строительство сети внутри земельного участка, составляет 100 тыс рублей. Данной мерой поддержки уже воспользовались 1507 человек на общую сумму 105 млн рублей. В 2025 году в бюджете региона на эти цели предусмотрены 120 миллионов, еще 12 млн поступят из федерального. Кроме того, для покупателей, заключивших с АО «Газпром газораспределение Псков» договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети, действует скидка в размере 5% на весь ассортимент товара в специализированных магазинах компании.

Также председатель профильного комитета рассказала, что правительство области направляет средства на разработку схем газоснабжения населённых пунктов, подлежащих догазификации, о планах по подключении к голубому топливу соцучреждений и садоводческих товариществ.

С учётом потребностей

Затем народные избранники перешли к вопросам, которых накопилось немало. Первым слово взял депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко. Он констатировал, что работа по догазификации ведется, и это видно, при этом обратил внимание на ситуацию в деревне Шелино Пыталовского муниципального округа. «Все подключено у них, подводы сделаны, закупили оборудование, всё проплатили, там более 20 дворов, но уже год ждут подключения», - пояснил парламентарий.

Елена Пилипенко сообщила, что в настоящее время «Газпром газораспределение Псков» совместно с главами муниципальных образований ведет работу с тему гражданами, дома которых уже готовы к пуску газа. Она ещё раз подчеркнула, что специалистам не всегда удается попасть на участок, либо на месте оказывается, что у гражданина что-то не доделано. Председатель профильного комитета пообещала взять догазификацию указанной деревни на контроль.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Также депутаты заинтересовались дальнейшими планами по строительству внутрипоселковых сетей. Здесь к обсуждению оперативно подключился генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. По его словам, до 2028 года планируется подключить к газу 32 тысячи домовладений на территории области. При этом в настоящее время формируется программа догазификации на 2026-2030-е годы, где будут учтены указанные выше деревни и ряд других населённых пунктов с учётом всех пожеланий региона. Впоследствии будет определен объём финансирования.

«На совещании в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Алексей Миллер (председатель правления ПАО «Газпром» - прим. ред.) поручил начать актуализацию генсхемы во всех регионах за счет средств «Газпрома». Сейчас приступаем к актуализации схемы газоснабжения, оценим потребности региона, сформируем программу, после будет совместное подписание, и продолжится реализация», - добавил Антон Дымов.

Его выступление положительно оценил депутат Псковского областного Собрания от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак. По его мнению, это должно послужить примером для руководителей компаний, которые вообще не приходят на сессии, и за них «отдувается» кто-то из членов правительства. Народный избранник пожелал Антону Дымову удачи и заявил о готовности оказать со своей стороны всю необходимую помощь. Он также поинтересовался у Елены Пилипенко, сколько на данный момент стоит подключить дом к газу с учётом работ внутри участка, покупки котла и прочих затрат.

Представитель профильного комитета сообщила, что газовое оборудование в магазинах «Газпрома» стоит до 100 тысяч рублей. Подвод к сети внутри участка зависит от расстояния до дома и пожеланий собственника, что он хочет подключить, где точка входа и так далее.

Руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» подтвердил, что всё индивидуально. Кроме того, иногда возникает необходимость фасадных работ, кухня и котельная могут располагаться с разных сторон дома. Стоимость прокладки сетей зависит и от способа — «воздушный» или подземный, это выбирает сам заявитель. «Сказать, что нужно 150 или 200 тысяч — очень тяжело, это цифра, которая «гуляет» в зависимости от конкретного домовладения. Ещё есть система отопления — это дополнительно разводка радиаторов, трубы, вентили и так далее. Поэтому когда вы встречаетесь с избирателями, нужно эту информацию доносить», - обратился Антон Дымов к депутатам.

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«Поставить на колёса и разогнать»

Те, в свою очередь, выразили слова благодарности руководителю компании за конструктивные и честные ответы. Единоросс Алексей Севастьянов даже поставил гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» в пример представителям органов исполнительной власти, от которых зачастую приходят ответы в виде «свода нормативно-правовых актов и федеральных законов». Газораспределительная компания, между тем, четко указывает сроки и в них укладывается, иногда даже идёт с опережением. «Этого нам не хватало на старте данной программы. Вам досталось в наследие огромное количество объектов, по которым были не соблюдены сроки, удалось ли вам за это время наверстать отставание, какова динамика?» - озвучил свой вопрос депутат.

Антон Дымов заметил, что ему нравится работать там, где сложнее. Он напомнил, что приехал из Дагестана, куда был направлен для решения аналогичной задачи — запустить процесс в регионе, где всё было запущено.

«Да, не всё удаётся — времени мало, всего год с небольшим прошел. Эту телегу без колес я поставил на «чушки», раскатываю, в этом году у меня задача поставить её на колёса и разогнать. Отставание есть, работа впереди большая и тяжелая, но это не значит, что я остановился, телегу разгоню. Предлагаю всем на нее потом запрыгнуть и посмотреть результат», - образно ответил на вопрос руководитель «Газпром межрегионгаз Псков».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, представляющий фракцию «Единая Россия», также поблагодарил Антона Дымова за оперативную реакцию на обращения, особенно, касаемо вопросов членов семей участников СВО: «Каждый из депутатов видит, насколько разогналась тема догазификации в избирательных округах, насколько это ощутимо для граждан»

Депутат от «Единой России» Олег Савельев напомнил, что в середине февраля руководство «Газпром межрегионгаз Псков» выезжало в его округ, в частности, в Кунью, были встречи с администрацией, с населением. «Очень много тогда поступило вопросов, вы открыто отвечали на них, и сегодня я хочу поблагодарить вас за то, что свое обещание рассмотреть самые наболевшие проблемы по догазификации вы сдержали. Глава округа и жители просили передать спасибо за то, что все вопросы были решены. 15 домовладений в короткий срок, в основном, до 8 марта, были догазифицированы, тем самым, вы ещё и сделали нашим женщинам, домохозяйкам приятный подарок», - положительно оценил работу Антона Дымова народный избранник и пожелал ему дальнейших успехов.

Ситуация кардинально изменилась

Депутаты также задали представителю компании «Газпром межрегионгаз Псков» вопросы, не связанные непосредственно с догазификацией. К примеру, Андрей Михайлов поинтересовался, есть ли в компании дефицит кадров.

«Конечно, есть нехватка кадров, мы ее ощущаем, но справляемся. Где сложно - там и интересно. Я люблю работать там, где сложнее», - ещё раз заметил Антон Дымов.

А депутат от «Единой России», главврач ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Анастасия Повторейко поинтересовалась, вакцинированы ли сотрудники, которые выполняют работы по прокладке сетей и подключению газа, от клещевых инфекций. По её мнению, это очень актуальный вопрос, от которого напрямую зависит сохранение человеческого ресурса и успешность реализации программы догазификации.

Антон Дымов заверил, что в рамках системы безопасности производственных процессов компании все сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» вакцинированы. Ко всем остальным работникам требования аналогичные, их соблюдение проверяется.

Итог обсуждению подвёл председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «С самого начала программы догазификации нам приходилось очень пристальное внимание обращать на эту тему. Мы провели не один парламентский час, поскольку были очень сильно озадачены темпами реализации программы на территории региона. Губернатор в своей работе много внимания уделял газификации, просто приходилось это делать. Проводились заседания в региональном штабе по догазификации, который до сих пор работает. К сожалению, очень медленно выправлялась ситуация по догазификации наших населённых пунктов, частных домовладений», - напомнил он.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что за короткий промежуток работы в регионе генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова ситуация кардинально изменилась.

«Может быть, не все обратили внимание, но темпы догазификации увеличились более, чем в два раза. Понятно, что не все проблемы решены, да их и невозможно решить сразу. Но то, как вы реагируете на ситуацию, на обращения граждан, вселяет оптимизм. Мы с вами наверняка в состоянии выполнить все поставленные задачи, связанные с программой догазификации», - выразил надежду Александр Котов. Он поблагодарил руководителя «Газпром межрегионгаз Псков» за работу, пожелал успехов в дальнейшем и заверил, что депутатский корпус и руководство области готовы оказывать всё необходимое содействие.

Вопрос догазификации остаётся актуальным для Псковской области, и, как сказал спикер Собрания, добиться нужного результата можно только общими усилиями. Многое сегодня зависит не только от исполнительной власти, законодательных органов и газораспределительной организации, но и самих граждан, которые должны быть заинтересованы в подключении голубого топлива.

Ульяна Лаблюк