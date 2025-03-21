ЖКХ

Подключаем газ: инструкция для жителей Псковской области

В настоящее время всё больше владельцев частных домовладений задумываются о подключении газа. Он гораздо экономичнее, по сравнению с другими ресурсами. К тому же, в настоящий момент действуют программы, позволяющие провести все необходимые работы с минимумом затрат и усилий со стороны граждан, предусмотрены меры поддержки для определенных категорий населения.

В помощь тем, кто планирует подключить голубое топливо, Псковская Лента Новостей узнала подробности. С чего начать, и какие документы нужны для подачи заявки в Псковской области? Кто выполняет строительство, проектирование и монтаж, в какие сроки? Сколько это стоит, и кто может рассчитывать на компенсацию? Ответы на эти и другие вопросы дали главы муниципалитетов, эксперты отрасли и собственники, в домах которых уже есть газ или вот-вот появится.

Заключаем договор

Федеральная программа социальной газификации стартовала в России ещё в 2021 году и позволяет бесплатно провести газ от магистральной трубы до границ земельных участков. Остальные расходы собственник берет на себя: прокладку газопровода внутри участка и дома, покупку необходимого газового оборудования, при необходимости монтаж системы отопления, а также дымохода и вентиляционного канала.

Воспользоваться программой могут жители газифицированных населенных пунктов. При этом важно соблюдение дополнительных критериев: дом должен являться капитальным строением, иметь назначение ИЖС, вместе с участком быть зарегистрирован в ЕГРН и находиться в собственности физлица. Бесплатно до границ участка газ можно провести исключительно для личных и бытовых нужд, а не с коммерческой целью.

Для газификации частного дома в Псковской области необходимо обратиться в единые клиентские центры «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» и подать заявку на подключение. Также это можно сделать через сайт МФЦ, «Госуслуги» или на Едином портале газификации.

Потребуется предоставить комплект документов:

Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации;

Копии паспорта и правоустанавливающих документов на участок и дом;

Ситуационный план - план расположения земельного участка и жилого дома на местности (можно распечатать из публичной кадастровой карты);

СНИЛС заявителя.

«После подачи заявки в течение 30 дней с вами свяжутся: либо заключат договор, либо уведомят о причине отказа. Обратите внимание, что отказ может быть только в одном случае - если ваш населённый пункт не газифицирован. Соседние деревни территориально относятся к другим населённым пунктам, и жителям этих деревень будет на сегодняшний день отказано в газификации», - разъяснила порядок действий глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на встрече с жителями райцентра.

Магистральный газопровод в Пушкинских Горах смонтировали в 2024 году, официальный старт догазификации был дан в январе текущего. Собственники индивидуальных домовладений на территории посёлка уже активно пользуются своим правом на догазификацию. Часть тех, кто ранее подал заявки, заключили комплексные договоры на догазификацию, оплатили 50% стоимости работ и готовят свои дома к приему газа. Именно они станут первыми потребителями природного газа на территории района.

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Перед этим в Пушкинских Горах работал мобильный офис компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков». Специалисты организаций консультировали жителей по вопросам, связанным с газоснабжением и газификацией.

«Работа мобильного офиса в Пушкинских Горах показала хороший результат: желание принять участие в догазификации выразили жители около 130 домовладений», - констатировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Совместная работа

Возможностью подключения газа интересуются жители многих муниципальных образований Псковской области. На данный момент голубое топливо пришло в 17 из 26. По состоянию на начало февраля от жителей Псковской области были приняты около 19,5 тысяч заявок на догазификацию, 19,2 тыс. из них переведены в договоры, более 14,8 тысячи из которых исполнены, газ доведен до границ земельных участков. Техническую возможность подключения к газу создали для более 24 тысяч домовладений, а фактически пользуются газом уже более 4,8 тыс. потребителей, из них более 2000 были подключены в течение 2024 года.

Планы на 2025-й не менее масштабные: в Псковской области рассчитывают догазифицировать 3 216 домовладений. С начала года уже построены более 26 километров газовых сетей, подключены свыше 400 домовладений.

В частности, введена в эксплуатацию вторая очередь внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,7 км для подключения 43 домов в деревне Новая Гоголевка Псковского района. С жителями заключены 39 договоров, некоторые из них уже пользуются сетевым газом. А в феврале оценить комфорт и преимущества голубого топлива смогли жители 10 домов в Псковской деревне Родина.

«Мы хотим отметить также слаженную работу самих заявителей. Они дружно и оперативно выполнили все необходимые мероприятия по окончательной подготовке к приему газа. В назначенный день сразу несколько бригад специалистов и техника "Газпром газораспределение Псков" выехали на место, осуществили врезку и провели во всех домах пуско-наладочные работы. Такая совместная работа дает отличный результат!» - написал Антон Дымов на своей странице «ВКонтакте».

По данным на начало марта, в Псковском районе газ был доведен до 2,5 тысяч домовладений, за весь период программы догазификации выполнено 1054 пуска газа. С начала 2025 года подключили 58 потребителей в Родине, Голубово, Покрутище. Готовы к вводу в эксплуатацию в ближайшее время сети газораспределения в деревнях Загорицы и Селище.

«В ходе встречи с представителями "Газпром газораспределение Псков" обсудили текущие вопросы. Один из них – усиление информирования граждан со стороны администраций сельских поселений и газовиков о старте работ на конкретных территориях», - сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Ранее она уже обращала внимание на необходимость разъяснительной работы с населением на местах. Позитивный пример такого взаимодействия — неоднократные встречи с жителями Голубово, на которых они могли получить важную информацию от первых лиц. Благодаря этому газификация деревни прошла достаточно быстро, все проблемы решались оперативно.

«Были проблемы. Надо было заготавливать дрова, ставить бойлеры, системы нагрева, и это занимало много времени и приносило ряд трудностей. Время у нас что? Сейчас время - это деньги. Безусловно, с приходом газа все поменяется», - поделился хозяин одного из подключенных в Голубово домов Алексей Алексеев. Радостное для домовладельца событие произошло буквально накануне Нового года.

В те же дни к газу был подключен очередной дом семьи Максима и Татьяны Луговских, проживающих на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. В прошлом остались машины дров, которыми отапливали дом, люди получили новое качество жизни.

«Газ в их дом по программе догазификации должен был быть подан еще в конце 2022 года, но этого не случилось. О чем в ходе депутатского приема в общественной приемной «Единой России» в Псковской области в апреле этого года Татьяна рассказала мне и попросила помощи. Обратившись к руководителю «Газпром межрегионгаз Псков» Антону Дымову, получил ответ: газ будет до Нового года. Сказано – сделано!» - рассказал на своей странице «ВКонтакте» советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Возможности для льготников

В настоящее время процесс газификации и догазификации в Псковской области идёт динамично. При этом есть ряд объективных обстоятельств, которые не дают нарастить темпы еще больше. «Мы увеличили количество бригад, сделали определенный задел, на пике было 126 бригад, набрали обороты, но прекрасно понимаем, что тяжелая экономическая ситуация многим нашим жителям дала по рукам», - в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) Антон Дымов назвал одну из главных причин, тормозящих процесс.

Дело в том, что даже если газ доводят до границ и строят сети внутри участка, серьезной проблемой часто является обустройство системы теплоснабжения в самом доме. «Это затратная часть, у многих она выливалась в 100, 150 и даже 200 тысяч рублей - это для многих сумма неподъемная», - пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». Он уточнил, что существует ряд льгот на подключение к газу, но они не распространяются на строительство теплосистемы.

При этом для многих жителей данная мера поддержки не лишняя. К примеру, в августе позитивные перемены произошли в жизни семьи Васильевых, проживающих в деревне Воронино Палкинского района. В их дом пришел сетевой газ. Сыновья Ивана и Елены Васильевых участвуют в СВО, их родители – льготная категория по догазификации.

Напомним, с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. На эти цели предоставляется субсидия в размере до 100 тысяч рублей.

Данной социальной льготой для покупки газового оборудования недавно воспользовалась и бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Валентина Крючкова, проживающая в Печорском муниципальном округе. Голубое топливо провели в её дом в марте 2025 года. Пока к газу подключена только плита, но даже это намного упростило быт. Раньше пожилой женщине приходилось самостоятельно возить домой тяжелые баллоны, машина с которыми приезжала к зданию бывшего сельсовета. Теперь достаточно просто открыть кран и зажечь конфорку.

Претендовать на льготы в Псковской области могут инвалиды I группы; семьи, имеющие ребенка-инвалида; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица; члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; ветераны боевых действий; инвалиды боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ; участники СВО и члены из семей; многодетные семьи; малоимущие граждане; малоимущие семьи с детьми. За получением выплат граждане, относящиеся к льготным категориям, могут обратиться в центры социального обслуживания по месту жительства.

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Не сидеть сложа руки

Те, кто не относится к льготным категориям, вынуждены самостоятельно изыскивать средства. При этом многие отмечают, что оно того стоит. Своим опытом с нами поделилась жительница Великолукского района Светлана, в доме которой газ появился ближе к концу 2024 года. Она констатировала, что подключение оказалось не слишком простым и дешевым процессом. Но при соблюдении определенных алгоритмов и заинтересованности потребителя всё можно сделать в приемлемые сроки, средства при желании можно изыскать, и с учётом стоимости электричества в конечном итоге газ окажется выгоднее.

«Знакомые нас пугали долгими сроками - кто-то два года ждал, кто-то год. У нас получилось несколько быстрее. Дом купили в апреле, сразу же стали заниматься вопросами газа, и спустя 8 месяцев он появился. С наступлением осени топились электрическим котлом - суммы за свет приходили немыслимые, поэтому старались делать все от нас зависящее для ускорения процесса догазификации. Главное в этом деле - не сидеть сложа руки. Нужно ходить, звонить, не стесняться напоминать о себе, задавать вопросы, контролировать ход работ и рассмотрение документов. Под лежачий камень, как известно, вода не течёт, и газ под ним тоже не появится», - уверена Светлана.

Она вспомнила, с чего всё начиналось. Сперва собственница обратилась в единый клиентский центр газовых компаний в Великих Луках, там потребовалось написать заявление на участие в программе догазификации и приложить к нему план местности (оказалось достаточно распечатки с «Яндекс-карт»), правоустанавливающие и подтверждающие личность документы. На подготовку договора ушло три недели, после чего Светлана отправилась с полученными бумагами в коммерческую организацию, чтобы заказать работы внутри участка.

«Этим занимается и сам «Газпром», но сторонние компании делают быстрее, хоть и немного дороже. С учётом того, что газ требовался к зиме, первое время мы никого сильно не торопили, тем более в доме шел ремонт, - пояснила наша собеседница. - В итоге в середине августа все необходимые работы на участке были завершены, повешен счётчик, подготовлена котельная - котёл на стене с огнеупорным щитом и дымоходом. Розетку с заземлением и вентиляцию монтировали и регистрировали сами. В общей сложности на все эти работы и оборудование ушло порядка 200 тысяч рублей, если не считать разводку труб по дому».

После того, как дом был подготовлен к подаче газа, документы направили в «Газпром». На их рассмотрение, монтаж ввода (соединение трубы, идущей вдоль участка, с личной) и его регистрацию ушло почти 3 месяца. Непосредственно перед пуском был опломбирован счётчик, также потребовалось заключить договор на техобслуживание внутридомового оборудования и пройти инструктаж по технике безопасности.

Светлана признает, что были сложности и некоторые заминки, но все вопросы удалось оперативно решить, в том числе благодаря руководству газовых компаний, и голубое топливо пришло в дом до зимы. Она ещё раз подчеркнула, что большую роль играет настойчивость потребителя, при этом нужно относиться с пониманием к возможным задержкам - очевидно, что желающих подключить газ сейчас очень много. Важно запастись терпением, рано или поздно голубое топливо придёт.

Довести до конечного потребителя

На «финишной прямой» находится семья жительницы Псковского района Дианы, которая ожидает подключения в ближайшее время. Газифицировать дом было решено в связи с тем, что после введения новых диапазонов потребления электроэнергии использовать её для отопления стало крайне не выгодно.

Договор на догазификацию и технические требования газораспределительной организации были получены в конце января, в 20-х числах февраля собственники подписали документы с коммерческой организацией на проведение работ внутри участка.

«На следующий день к нам приехали специалисты, озвучили стоимость работ, мы согласовали и подписали контракт на их услуги. Через пару дней прибыла бригада, закопали трубу по участку, повесили счетчик. На следующий день пришли, повесили котел, сделали вентиляцию, завели газовую трубу в дом. То есть, весь «фронт» работы на участке занял один день, еще один - в доме. Через неделю к нам приехал представитель гостехнадзора, составил акт на вентиляцию. Через пару дней позвонили из коммерческой организации, сказали, что все документы на подключение уже находятся в «Газпроме» на улице Рабочей, через пару недель они были готовы», - описала процесс псковичка.

Затем потребовалось взять в волостной администрации справки о количестве проживающих и отсутствии на участке сельхозживотных. С этими бумагами собственники отправились в офис газораспределительной организации, где подписали договор на техническое обслуживание внутридомового оборудования. На днях должен приехать специалист, который опломбирует счетчик, после этого останется заключить договор на поставку газа, пройти инструктаж по безопасности и дождаться открытия заветного крана.

«Нам сказали, что подключат газ в конце марта-начале апреля. Будем надеяться, что так и будет. Мы будем первые в квартале, кому подключают газ. Я сама не ожидала, что такое возможно - очень быстро», - добавила Диана. Как и наша собеседница из Великолукского района, она считает, что сократить сроки получилось благодаря обращению в частную организацию для работ внутри участка. К тому же, вдоль земельного владения идет газовая труба. На услуги коммерческой фирмы и покупку котла ушло чуть меньше 200 тысяч рублей.

Жительница района добавила, что её соседи тоже активно интересуются догазификацией, но не все готовы на данный момент оборудовать систему отопления в домах. Есть и те, кто подал заявку на подключение с использованием господдержки. Правда, ждать в таком случае несколько дольше: собственники, которым положена льгота в связи с наличием у одного из членов семьи статуса «Ветеран боевых действий», заключили договор на проведение работ ещё в августе, в настоящее время ведётся подготовка проекта.

Сетевой газ продолжает приходить в новые дома Псковской области практически ежедневно. В планах газовиков на 2025-й – увеличить и не снижать темпы, а также вести планомерную работу по сокращению сроков подключения. Важно понимать, что это технически сложное мероприятие, которое требует соблюдения законодательных норм, большого количества согласований. Но время ожидания действительно сокращается, в том числе благодаря разъяснительной работе, которая ведётся с населением на местах силами газовых компаний, местных властей и депутатского корпуса. Многое зависит от того, правильно ли подготовлен пакет документов, и готов ли потребитель к расходам, которые позволят произвести пуск газа. Как показывает практика, всё возможно - было бы желание и грамотный подход к делу.

Подробная памятка по догазификации здесь>>>

Ульяна Лаблюк