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Александр Козловский: Появление газа в Пушкинских Горах — настоящий праздник

Появление в Пушкинских Горах голубого топлива — это настоящий праздник для жителей. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 25 апреля на торжественном мероприятии, посвященном началу газификации муниципалитета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие земляки, сегодня я всех поздравляю с праздником. В Пушкинские Горы пришел природный газ, и это действительно событие. В 2021 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия", которая была озвучена Андреем Анатольевичем Турчаком (экс-сенатором от Псковской области - ред.). Была принята программа по социальной догазификации. И я хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Якушева (секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" - ред.) за то, что эта большая работа продолжается и сейчас», - сказал Александр Козловский.

Он также отметил работу, которую провели с населением Пушкиногорского района.

«Отдельные слова благодарности нашим однопартийцам, которые вместе с сотрудниками "Газпрома", вместе с сотрудниками районных администраций проделали большую разъяснительную работу с гражданами. Они обходили домовладения, разъясняли, как действует и работает программа, как в ней поучаствовать, помогали оформлять документы на домовладение, чтобы подать заявление. И благодаря такой большой совместной работе с правительством Псковской области, с региональным "Газпромом" на сегодняшний день мы присутствуем на этом замечательном событии», - продолжил парламентарий.

Также Александр Козловский поблагодарил генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергея Густова и председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера за внимание к Псковской области.

«Слова благодарности и строителям, которые реализовали этот сложный проект в кратчайшие сроки. Сегодня мы имеем возможность оказать услугу подключения к природному газу жителям Пушкиногорского района. Уважаемый Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.), Сергей Вадимович, дорогие земляки, еще раз поздравляю с этим замечательным историческим событием, с праздником», - заключил Александр Козловский.