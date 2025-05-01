ЖКХ

Власти Пскова готовы оперативно реагировать на сюрпризы погоды — Антон Мороз

Власти Пскова готовы оперативно реагировать на сюрпризы погоды. Такое мнение высказал вице-президент Национального объединения строителей, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Пскове выпал снег. Погода снова удивляет горожан. Радует, что власти города готовы оперативно реагировать на сюрпризы погоды и идти навстречу жителям. Глава Пскова Борис Елкин сообщил, что отопительный сезон продлится до 12 мая. При этом, в случае необходимости, государственные организации города могут подать заявки на досрочное отключение тепла», - написал Антон Мороз.

Напомним, отопительный сезон в Пскове закончится 12 мая, следует из постановления городской администрации.