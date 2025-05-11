ЖКХ

Андрей Михайлов: На работу управляющих компаний жалуются довольно часто

На работу управляющих компаний в Псковской области жалуются довольно часто, такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, комментируя законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, в том числе выбору управляющей компании.

«На работу управляющих компаний жалуются довольно часто. Самое главное в этом законопроекте, если он будет принят, это отказаться от управляющей компании, которая не выполняет своих обязательств. Сейчас собрать кворум из 50% не всегда удается, потому что много людей в разъездах, в командировках, поэтому законопроект для нашей области актуальный», - сказал Андрей Михайлов.

Напомним, в Госдуму в весеннюю сессию планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, в том числе выбору управляющей компании. Предлагается внести поправки в Жилищный кодекс РФ, разрешающие проведение повторных собраний с кворумом 25% для решения вопросов перепланировки, использования общего имущества, выбора управляющей компании, определения платы за содержание жилья, текущего ремонта и заключения договоров на коммунальные услуги