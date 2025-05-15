ЖКХ

Можно ли законно списать задолженность по ЖКХ, рассказал юрист

Гражданин может быть освобожден от долгов за ЖКХ в случае признания его несостоятельным, рассказала юрист Светлана Стрежнёва.

Юрист отметила, что в силу части 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя его содержания. А если помещение является квартирой, то и бремя содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире.

При этом граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 1 ст. 153 ЖК РФ).

«Законодательством не предусмотрены возможности "списания" задолженности по коммунальным платежам. Но от необходимости погашения коммунальных долгов гражданин может быть освобожден в случае признания его несостоятельным в соответствии с положениями федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"», - объяснила юрист.

Светлана Стрежнёва пояснила, что производство по делу о банкротстве гражданина возбуждается судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тысяч рублей и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены (статья 213.3. закона о банкротстве).

В случае, если гражданин не оплачивает услуги в сфере ЖКХ и длительное время с него долги не взыскивали, то за пределами срока исковой давности суд отклонит заявление о взыскании с гражданина задолженности (статьи 196, 199 Гражданского кодекса Российской Федерации), пишет RuNews24.ru.

«Также необходимо иметь в виду, что задолженность за коммунальные услуги входит в состав наследства, и отвечать по долгам наследодателя не придется только в случае отказа от всего наследства (1112, 1157, 1175 ГК РФ)», - подчеркнула юрист Светлана Стрежнёва.