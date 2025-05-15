ЖКХ

«Кузница»: Отопительный сезон завершен – готовимся к следующему. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 мая. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 15 мая в Пскове завершился отопительный период. Коммунальщики называют минувшую зиму сложной по погодным условиям: «европейская» зима - это всегда температурные качели. Сезон не был безаварийным, однако крупных аварий не допущено, а произошедшие инциденты были устранены в нормативный срок. А вот весна была капризнее зимы: в середине апреля было несколько дней с положительными температурными рекордами, а после этого апрель вернулся в привычное русло, а май стал маябрём. Дата отключения теплоснабжения переносилась трижды, порядком потрепав нервы коммунальщикам и жителям. Но с третьей попытки всё же завершили. А подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала.

Сколько километров сетей будет переложено? Какие основные объекты затронет ремонт и реконструкция? Сколько стоит топить город в жаркие дни? И почему выключать, а потом снова запускать всю систему – себе дороже? Эти и другие вопросы ведущая обсудила с руководителем муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым.