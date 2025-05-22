ЖКХ

Многоквартирный дом в Дедовичском районе обязали отремонтировать через суд

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора района в интерес неопределенного круга лиц к муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района об обязании произвести текущий ремонт многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фотографии: прокуратура Дедовичского района

В обоснование своих требований прокурор указал, что проведена проверка деятельности управляющей компании МПЖКХ, по результатам которой выявлены нарушения требований действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Было установлено, что в доме, находящимся под управлением МПЖКХ, услуги по дезинфекции и дезинсекции проведены один раз, работы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации, осмотры кровельного покрытия, в том числе по устранению протечек, сколов межпанельных стыков в 2023-2024 годах не проводились.

Также установлено, что капитальный ремонт дома по региональной программе не проведен, меры по проведению текущего ремонта кровли, замене ветровых досок, конька, слуховых окон, не принимались. Прокурор просил обязать МПЖКХ произвести текущий ремонт кровли, замену ветровых досок, конька, слуховых окон.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные требования в полном объеме, представитель ответчика иск признал. Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, установив срок для выполнения до 1 сентября 2025 года.