ЖКХ

Некоторые дома на Завеличье останутся без горячей воды на два дня

В нескольких домах на улицах Коммунальной и Рокоссовского в Пскове отключат горячую воду с 26 по 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«В подготовке к отопительному сезону мы активно привлекаем подрядные организации. Одна из таких работ, в которой они задействованы, - это перекладка головного ствола тепловой сети на улице Рокоссовского. Напомним, что они меняют более пятисот метров трассы (в однотрубном исчислении) с увеличением диаметра, что позволит увеличить пропускную способность и повысит надёжность теплоснабжения», - сказали в ПТС.

Проделать все эти манипуляции совсем без отключений нельзя, отметили в ПТС. Поэтому с 26 по 27 мая будет отключено горячее водоснабжение от ЦТП (центральный тепловой пункт) Рокоссовского, дом №10 и близлежащих домов с ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Данное отключение согласовано с администрацией города.

Перечень абонентов:

ООО управляющая организация «Рижский Микрорайон»;

улица Коммунальная, дома №№64, 66;

улица Рокоссовского, дома №№2, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 20, 22, 24А, 24Б, 26, 26А;

Рижский проспект, дома №№73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95;

ООО управляющая организация «Микрорайон Западный»;

улица Рокоссовского, дома №№18, 24;

ООО управляющая компания «Комфортный дом»;

Рижский проспект, дом №91А;

Социальные учреждения:

улица Коммунальная - Главное управление МЧС России по Псковской области;

улица Коммунальная - гаражи, УФНС России по Псковской области;

улица Коммунальная - ОАО «Псковская ГТС»;

улица Рокоссовского - (магазин) ООО «МедТехСервис»;

улица Рокоссовского – (магазин) ООО «Псковмясопром»;

улица Рокоссовского - (магазин) «Сфера», бизнес-центр «Октябрьский».

«И, как мы сказали в начале, в этой работе нам помогает подрядная организация. Она имеет профессионалов своего дела, и для них работа по строительству новой теплотрассы - привычное дело», - заключили в ПТС.