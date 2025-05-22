Некоторые дома на Завеличье останутся без горячей воды на два дня

В нескольких домах на улицах Коммунальной и Рокоссовского в Пскове отключат горячую воду с 26 по 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»
«В подготовке к отопительному сезону мы активно привлекаем подрядные организации. Одна из таких работ, в которой они задействованы, - это перекладка головного ствола тепловой сети на улице Рокоссовского. Напомним, что они меняют более пятисот метров трассы (в однотрубном исчислении) с увеличением диаметра, что позволит увеличить пропускную способность и повысит надёжность теплоснабжения», - сказали в ПТС.
Проделать все эти манипуляции совсем без отключений нельзя, отметили в ПТС. Поэтому с 26 по 27 мая будет отключено горячее водоснабжение от ЦТП (центральный тепловой пункт) Рокоссовского, дом №10 и близлежащих домов с ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Данное отключение согласовано с администрацией города.
Перечень абонентов:
Социальные учреждения:
«И, как мы сказали в начале, в этой работе нам помогает подрядная организация. Она имеет профессионалов своего дела, и для них работа по строительству новой теплотрассы - привычное дело», - заключили в ПТС.