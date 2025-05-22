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Александр Козловский об окончании отопительного сезона в Великих Луках: Сказалась непредсказуемость погоды

27.05.2025 15:02|ПсковКомментариев: 0

Отопление в Великих Луках невозможно было запустить сразу после отключения по техническим причинам, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Вместе приходом тепла ушла и проблема с окончанием в апреле отопительного сезона. Сказалась непредсказуемость погодных условий. Сначала ранняя весна, потом опять зимняя погода. Наши коммунальщики сработали, как сработали. Конечно, надо быть очень внимательными и следить за прогнозами, но у нас и прогнозы не всегда сбываются. То, что мы прогнозируем на неделю вперед, зачастую через 2-3 дня меняется», - сказал Александр Козловский в ответ на вопрос, было ли отключение отопления в Великих Луках в апреле несвоевременным.  

По мнению парламентария, сложность ситуации заключается в том, что, когда происходит плановое отключение, буквально на следующий день начинается работа по подготовке к следующему отопительному сезону. Он уточнил, что период подготовки к новому отопительному сезону очень короткий, буквально несколько месяцев, и за это время необходимо подготовить теплотрассы, проверить насосы и все оборудование.

«Зачастую какой-нибудь насос надо ждать 3-4 месяца, а еще его надо запустить, проверить, чтобы он штатно работал. Сделать все, чтобы следующий сезон прошел безаварийно. Когда отключается отопление, начинается большая ремонтная работа, профилактическая работа. Произошло примерно то же самое. Было отключение, а запустить подачу тепла обратно -  сложное мероприятие, ведь это не домашний котел. Да, возникли сложности, но на будущее хотелось бы пожелать, чтобы более внимательно следили за погодой. Надеюсь, что больше таких эксцессов не будет возникать», - заключил он.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно выступал с критикой руководства Великих Лук за раннее окончание отопительного сезона. Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области 21 мая завершил проверку в отношении руководства муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Великие Луки, признав предприятие виновным в нарушении сроков отключения отопления.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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