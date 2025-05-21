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Руководителя «Теплосетей» Великих Лук оштрафовали за досрочное отключение отопления

22.05.2025 08:56|ПсковКомментариев: 0

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области 21 мая завершил проверку в отношении руководства муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Великие Луки, признав предприятие виновным в нарушении сроков отключения отопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Поводом для разбирательства стал факт преждевременного завершения отопительного сезона в Великих Луках.

Проверка установила, что отопление было отключено раньше срока.

Руководитель ресурсоснабжающей организации признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, ранее административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук за преждевременное отключение отопления.

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Согласно постановлению администрации города Великие Луки от 17 апреля №1155, опубликованного на официальном сайте органа местного самоуправления 18 апреля, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано окончить отопительный сезон 2024-2025 годов не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

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В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения требований федерального законодательства, установлено, что при принятии решения об окончании отопительного сезона не был учтен долгосрочный прогноз метеорологической обстановки. Поскольку уже 26 апреля среднесуточная температура воздуха составила 2.6 градуса Цельсия, 27 апреля – 2.2 градуса Цельсия, 28 апреля – 5.8 градуса Цельсия. Кроме того, в период с 5 по 11 мая среднесуточная температура наружного воздуха составляла ниже 8 градусов Цельсия, что не могло свидетельствовать об установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, заключили в прокуратуре. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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