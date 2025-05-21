Руководителя «Теплосетей» Великих Лук оштрафовали за досрочное отключение отопления

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области 21 мая завершил проверку в отношении руководства муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Великие Луки, признав предприятие виновным в нарушении сроков отключения отопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Поводом для разбирательства стал факт преждевременного завершения отопительного сезона в Великих Луках.
Проверка установила, что отопление было отключено раньше срока.
Руководитель ресурсоснабжающей организации признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа.
Напомним, ранее административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук за преждевременное отключение отопления.
Согласно постановлению администрации города Великие Луки от 17 апреля №1155, опубликованного на официальном сайте органа местного самоуправления 18 апреля, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано окончить отопительный сезон 2024-2025 годов не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.