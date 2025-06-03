О преимуществах электронных квитанций рассказали в псковском фонде капремонта

Преимущества электронных квитанций обозначил Фонд капитального ремонта Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.
Получение квитанций в электронном виде исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций.
Ежемесячная доставка квитанций на электронную почту имеет ряд преимуществ:
«Для того, чтобы изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, направьте заявление на официальную почту Регионального оператора info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции», - сообщили в фонде.
Также к заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.