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Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

ЖКХ

Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

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Середина года — традиционное время изменения тарифов на услуги ЖКХ. Журналисты выяснили, как с 1 июля увеличатся цифры в платежках, которые население получит в августе. Подробности в инфографике Псковской Ленты Новостей. Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА