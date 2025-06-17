ЖКХ

Понижение давления водоснабжения возможно в Великих Луках 18 июня

Понижение давления в сети холодного водоснабжения возможно в Великих Луках 18 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на повысительной насосной станции водопровода 18 июня возможно понижение давления в сети холодного водоснабжения в различных районах города.

«Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в администрации.

Работы будут проводиться с 10:00 до 17:00 18 июня.

Ранее муниципальное предприятие города Великие Луки «Водоканал» информировало о временном отключении абонентов от водоснабжения 18 июня с 9:00 до 13:00.