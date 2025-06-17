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Время поиска утечек на теплосетях в Пскове увеличилось из-за отсутствия интернета

Время поиска утечек на тепловых сетях Пскова увеличилось из-за того, что оборудование, помогающее выявлять их, плохо работает из-за нарушений работы сотовой связи, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото: МП «Псковские тепловые сети»

«С нашими геоплатформой и датчиками утечек история обстоит не лучшим образом. Отсутствие сигнала сотовой сети возвращает всех нас к истокам. И все бы это было ничего, если бы не остановка самой большой котельной нашего города. Со вчерашнего дня остановилась котельная Северо-восточного промышленного узла (СВПУ). Что здесь страшного, спросите вы? Как вам сказать. 200 километров сетей, которые, как паутина, расходятся в разные стороны: от Запсковья до центра и района Любятово», - рассказали на предприятии.

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В теплосетях пояснили, что мобильный интернет помогал быстро искать утечки на сети.

«Когда у нас был мобильный интернет, мы легко могли сориентироваться, где искать утечки, которые возникли после опрессовки сетей. Сейчас же мы видим утечки (по увеличению подпитки), но быстро их найти и ликвидировать не в состоянии. Естественно, что мы "бухтим" по этому поводу, так как количество работы, связанной с обходами и поисками утечек, кратно возросло. Но, несмотря на все эти трудности, мы прекрасно осознаем причины, по которым отключения интернета имеют место быть, и выполняем поисковые мероприятия по старинке», - добавили в теплосетях.