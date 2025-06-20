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Сомнительная экономия

20.06.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Контейнерные площадки в населенных пунктах Псковской области порой превращаются в самые настоящие свалки, даже несмотря на то, что мусоровозы приезжают по расписанию. Зачастую баки переполнены мусором различных организаций, которые уклоняются от заключения договоров с региональным оператором и фактически пользуются его услугами бесплатно. Часть юридических лиц прикрываются отсутствием твёрдых коммунальных отходов как таковых и утверждают, что производят только то, что требует специализированного обращения.

Псковская Лента Новостей выяснила, что по этому поводу говорит закон, и куда может привести путь «экономии» на вывозе ТКО.

 

Не все опасные

С 1 января 2019 года заключение договора с региональным оператором стало обязательным для всех юридических лиц. Несмотря на это, многие организации до сих пор продолжают уклоняться от исполнения своей прямой обязанности, тем самым нарушая федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Некоторые «уклонисты» аргументируют свои действия тем, что производят исключительно те виды отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным, а значит, не входят в зону ответственности регоператора. В частности, речь идёт о лечебных учреждениях, где образуются медицинские отходы, входящие в категорию опасных.

К медицинским относятся анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические, физиологические и иные отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, производства лекарственных средств, работы в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов. Такие отходы требуют особого обращения из-за их потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды. Вывоз и обращение с медицинскими отходами должны производить только перевозчики, имеющие соответствующие разрешения на такой вид деятельности, с которыми учреждения обязаны заключать договоры в соответствии с требованиями законодательства.

Между тем, любое юридическое лицо в ходе осуществления своей деятельности образует и твёрдые коммунальные отходы, которые входят в зону ответственности регоператора. Это, к примеру, несортированный мусор от офисных и бытовых помещений организаций (за исключением крупногабаритного), образующийся в процессе чистки и уборки нежилых помещений, упаковки от еды и напитков и прочие вещи, которые ежедневно летят в мусорное ведро. Куда девается его содержимое впоследствии? Увы, в ряде случаев складируется на близлежащих контейнерных площадках, предназначенных для пользования населения, либо вывозится компаниями, не имеющими права на осуществление такой деятельности.

Все юридические лица, в том числе медицинские организации, обязаны заключать договоры на вывоз ТКО только с региональным оператором. Это установлено законом.
Более того, вскоре вступят в силу новые правила обращения с медицинскими отходами. Изменения коснутся требований к их учету, хранению и транспортировке (Федеральный закон от 08.08.2024 № 306-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). С 1 июля 2025 года отходы класса «А» приравниваются к твёрдым коммунальным и передаются региональным операторам по обращению с ТКО.

В Псковской области за сбор, транспортировку и утилизацию данного вида отходов отвечает ООО «Экогрупп». В компании перечислили всё, что относится к отходам класса А:

  • использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения за больными неинфекционными заболеваниями;
  • канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства;
  • смет от уборки территории;
  • пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля.

Всем предприятиям, у которых образуются отходы класса «А», теперь необходимо заключить договоры с региональным оператором по обращению с ТКО и согласовать размещение контейнерной площадки, если есть такая необходимость. В противном случае есть риск пополнить список «уклонистов» со всеми вытекающими из этого последствиями, о которых мы расскажем ниже.

В общепите - тоже ТКО

Избежать обязательств по заключению договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов пытаются и некоторые организации общепита, аргументируя это тем, что у них якобы отсутствуют ТКО, и есть только пищевые отходы. Такая позиция является ошибочной и противоречит действующему законодательству. Как указано выше, все юридические лица, осуществляющие деятельность, образуют отходы, которые относятся к твердым коммунальным.

Несортированные пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания действительно не являются ТКО. Вместе с тем, в процессе этой же деятельности не исключена возможность образования твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, в точках общепита еще и происходит обслуживание потребителей. Поэтому, мусор, производимый подобными организациями, имеет смешанный характер и включает отходы, подобные по составу тем, что образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Также необходимо учитывать и то, что большинством организаций общепита не организован раздельный сбор, и отходы разного состава складируются совместно, то есть являются несортированными, поэтому их вывоз должен осуществляться региональным оператором по обращению с ТКО, с которым у собственника должен быть заключен договор.

На деле часто происходит так: в целях экономии на законной утилизации предприятия общепита подкидывают свои отходы на контейнерные площадки многоквартирных домов, либо прибегают к услугам «черных перевозчиков». Всё это ведет к росту числа свалок: мусор либо скапливается в баках, для него не предназначенных, либо сгружается в ближайший лес - именно так обычно поступают компании, не имеющие права на вывоз твёрдых коммунальных отходов.

«Прикрываясь отсутствием ТКО и выделением только пищевых отходов, организации общепита не только нарушают законодательство, но и создают риски для экологии и общественного здоровья. Уклонение от заключения договоров ведёт к систематическому перенакоплению отходов на контейнерных площадках, не рассчитанных на дополнительный объём, а значит, нарушению прав граждан на проживание в комфортной среде», - подчеркнули в ООО «Экогрупп».

Что будет с «уклонистами»

Компания оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области с июля прошлого года, а в феврале получила статус постоянного регоператора, ответственного за сбор, транспортировку и утилизацию ТКО.

Как только организации удалось повысить качество услуги для населения и разобраться с ситуацией на контейнерных площадках, оставшимся от прежних хозяйственников, началась системная работа с юрлицами. В этом сильно помогли администрации населенных пунктов, Федеральная налоговая служба и управляющие компании.

Тут-то и выяснилось, что львиная доля организаций уклоняются от заключения договоров на вывоз ТКО, вынося свои пакеты к ближайшим контейнерам, откуда их «бесплатно» вывозит регоператор.

Ранее «Экогрупп» сообщал, что юрлица генерируют отходов меньше, чем население, на коммерческий сектор приходится 30-35% от общего объема. При этом, из-за «уклонистов» компания несёт существенные убытки, а жители, тем временем, остаются без возможности на законных основаниях выбрасывать свой мусор - для него в баках просто не остаётся места

С целью исправить ситуацию регоператор рассылает нерадивым хозяйствующим субъектам уведомления с информацией о необходимости заключить договор. Также проводятся регулярные рейды, в ходе которых сотрудники «Экогрупп» посещают организации, с которыми ещё не заключён договор, чтобы на месте ответить на все возникающие вопросы и заодно напомнить о возможных последствиях.

Штрафы для «уклонистов» немаленькие, они предусмотрены статьёй 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»:

  • для должностных лиц - до 30 тысяч рублей,
  • для самозанятых и ИП - до 50 тысяч рублей (или приостановка деятельности до 90 суток),
  • для юрлиц - до 250 тысяч рублей (или приостановка деятельности до 90 суток).

Со временем регоператор намерен дойти до каждого, но уже сегодня юрлица должны помнить: незаконное обращение с отходами влечёт целый ворох проблем. Это не только лишние расходы на штрафы и суды, в которых могут оказаться злостные неплательщики, но и сильный удар по экологии, который наносят переполненные контейнеры во дворах и свалки в лесах. Тем, кто всё ещё не заключил договор на вывоз ТКО, хотелось бы напомнить: ответственность за санитарное благополучие лежит на каждом из нас.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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