ЖКХ

Гдов остался без электричества в результате аварии

Отключение электричества произошло в Гдове, поселке Смуравьево-2 Гдовского района и еще ряде населенных пунктов района, сообщается в Telegram-канале главы района Ивана Мешкова.

«Уважаемые жители Гдовского района! На электрической сети 10 Кв произошла авария. Без электроэнергии Гдов, поселок Смуравьево-2 и некоторые близлежащие населенные пункты», - сообщил Иван Мешков

Он отметил, что ремонтная бригада выехала на место и приступила к производству ремонтных работ.

«Приношу извинения за временные неудобства», - заключил глава района.