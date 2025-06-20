ЖКХ

Борис Елкин: Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове идёт по графику

Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове идёт строго по графику, заявил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Уже завершена первая половина запланированных работ на закрытом для движения транспорта участке улицы Коммунальной.

В рамках подготовки ко второму этапу, который стартует уже в ближайшие дни, демонтированы устаревшие конструкции и коммуникации.

«На следующей неделе планируется начать установку нового оборудования, которое обеспечит надёжную работу системы отопления. Параллельно выполняется восстановление территории: засыпается траншея и готовится основание для укладки асфальта. Следите за новостями! Буду держать вас в курсе всех изменений!» - пообещал Борис Елкин.