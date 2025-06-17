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Реконструкцию теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове хотят завершить в течение месяца

Ремонт теплосетей на улицах Рокоссовского и Коммунальной продлится около месяца и завершится значительно раньше установленного срока, если не произойдет непредвиденных ситуаций. Об этом журналистам рассказал глава города Пскова Борис Елкин 17 июня.

«В данный момент в рамках бюджетного кредита выполняются работы по реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского. Эти работы начались еще в прошлом году, и большинство из них уже выполнено. Осталась основная часть, которая касается улицы Коммунальной», — отметил Борис Елкин.

Он пояснил, что частичное перекрытие улицы Коммунальной было вызвано необходимостью проведения работ, однако движение автобусов было оставлено, чтобы уменьшить нагрузку на уличную дорожную сеть.

«К сожалению, полностью сохранить дорожное движение не удалось, поэтому мы сделали улицу Печорскую двусторонней, чтобы снять часть нагрузки», — уточнил градоначальник.

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Глава города также сообщил, что работы выполняются в соответствии с графиком.

«Мы поставили себе срок в месяц, но сделали это с запасом на случай непредвиденных ситуаций. Если все пойдет по плану, то мы закончим работы в ближайшее время и откроем движение обратно, как этого просят наши горожане», — подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что текущая работа по реконструкции сетей была запланирована давно и не является аварийной.

«Мы увеличиваем пропускную способность, меняем сети и увеличиваем их диаметр, чтобы новые дома в деревне Борисовича могли быть подключены к теплу. Это необходимо для обеспечения достаточного тепла для всех домов и обновления текущих сетей», — заключил глава Пскова.