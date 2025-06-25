ЖКХ

В квитанцию «Псковэнергосбыта» на юге региона включат оплату капремонта

В платежные документы, выставляемые АО «Псковэнергосбыт», с июля 2025 года будет включен счёт на оплату взносов на капитальный ремонт от Фонда капитального ремонта Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экогрупп».

Изображение: «Экогрупп»

Новый объединенный платежный документ граждане получат за услуги, оказанные в июне 2025 года.

Это означает, что единый платежный документ на территории Южной зоны будет включать в себя три услуги: «Обращение с ТКО», потребление электроэнергии и взносы на капитальный ремонт.

Оплата услуг «Обращение с ТКО» и потребленной электроэнергии производится по верхнему QR-коду (см. номер 3 макета квитанции).

В Южную зону входят: Великие Луки; Великолукский, Куньинский, Новосокольнический, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы; Бежаницкий, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Усвятский муниципальные округа.

Напомним, на юге Псковской области с января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа.