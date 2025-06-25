ЖКХ

В Плюссе полностью отключат электричество для проведения работ на ЛЭП

Для проведения работ на линиях электропередачи в Плюссе полностью отключат электричество, сообщается на странице главы Плюсского муниципального округа Натальи Ивановой в соцсети «ВКонтакте».

«Для проведения работ на линиях электропередачи в поселке Плюсса будет полностью отключено электричество примерно на 1 час. По другим населенным пунктам работы продолжаются, ситуация на контроле руководителей всех уровней. О завалах и обрывах проводов сообщайте по телефонам дежурных служб», - сообщила глава округа.

Напомним, более 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества.

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