ЖКХ

Более 2 млн кубометров сточных вод очистил псковский «Горводоканал» за июнь

Аномальные дожди, начавшиеся в конце апреля и идущие почти каждый день, внесли свои коррективы в работу муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Последние три месяца цех очистных сооружений канализации предприятия фиксирует неуклонный рост объемов поступающих сточных вод с территории города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Обычно очистные сооружения канализации «Горводоканала» принимают около 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки, или около 1.4-1.5 млн кубометров в месяц, в зависимости от метеообстановки. Уже по итогам апреля, после начала «сезона дождей», была достигнута планка в 1.6 млн кубометров в месяц; в мае — более 1.8 млн, в июне — более двух миллионов.

Таким образом, сейчас ежесуточный объем сточных вод, нуждающихся в очистке, составляет около 60 тысяч кубометров, в пиковые дни — до 90 тысяч кубометров.

«Превышение ожидаемых объемов сточных вод связано с тем, что городская система ливневой канализации не справляется с отведением аномально масштабных осадков. Таким образом, часть осадков поступает в хозяйственно-бытовую канализацию, что в ряде районов города приводит к переполнению уличных сетей централизованной системы водоотведения и повышению нагрузки на очистные сооружения канализации. Кроме того, обильные дожди подняли уровень грунтовых вод. Нередко это приводит к подтоплениям подвалов, собственники которых производят откачку в канализационную сеть, что еще больше перегружает последнюю», - пояснили на предприятии.

В «Горводоканале» отметили, что несмотря на нагрузки очистные сооружения канализации «Горводоканала» продолжают возвращать в природу очищенную воду, отвечающую всем нормативам. Сточные воды проходят все этапы очистки — как механической, так и биологической. По отдельным показателям очищенная вода, поступающая в реку Великая, и сейчас, при пиковых нагрузках, даже превосходит ту воду, что предприятие забирает с Великой на поверхностном водозаборе.

Напомним, в Псковской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, вызванного четырехкратным превышением нормы осадков.