ЖКХ

На улице Венской в Псковском районе временно отключат воду 16 июля

На улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района временно отключат воду 16 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал», в адрес предприятия начали поступать обращения граждан, проживающих на улице Венской, по поводу планируемого отключения водоснабжения в ближайшие дни. Соответствующую информацию разместили на входных дверях многоквартирных домов микрорайона, а также в соцсетях.

Предприятие разъяснило, что сети водоснабжения на данной территории не находятся в хозяйственном ведении МП города Пскова «Горводоканал».

ООО Специализированный застройщик «Руст», осуществляющий ремонтные работы на данных водопроводных сетях, проинформировал, что необходимость в отключении водоснабжения является временной мерой. Отключение водоснабжения займет не более четырех часов. Жильцам советует запастить необходимым количеством воды на данный период.