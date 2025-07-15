ЖКХ

Работы проводятся на месте аварии водопровода в Новоржеве

Ремонтные работы проводятся на месте аварии водопровода на улице Льва Толстого 41 в Новоржеве сегодня, 19 июля. Об этом рассказала глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Видео: Любовь Трифонова/ страница ВКонтакте

Работы осуществляются с использованием насосной машины и специализированной техники. Помимо этого, помощь оказывает Горводоканал города Пскова.

«Находясь здесь, понимаю, что ни мы, ни наши ресурсоснабжающие предприятия с данной работой не справились бы. Полностью изношенные сети, сложность подключения в колодцах, плывун, который стал главной проблемой, сделали своё дело», - отметила Любовь Трифонова.