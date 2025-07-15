ЖКХ

Десятки домов в Великих Луках завтра останутся без воды 21 июля

Десятки домов в Великих Луках завтра останутся без воды 21 июля 9:00 и до окончания работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Водоснабжение будет отключено из-за ремонта на водопроводе по набережной Л. Шмидта и в связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Глушанкова.

Из-за ремонта на водопроводе по набережной Л. Шмидта с 9:00 и до окончания работ воду отключат:



— набережная Л. Шмидта 3, 8, 9, 10, 11, 12;

— улица Некрасова 19 (детский сад №5);



В связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Глушанкова с 9:00 воды не будет по следующим адресам:



— улица Щорса 84-б, 86, 86а, 86-б, 88, 57а, 57б, 59 корп.1, 59а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; 90,

— улица Ясная 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— проезд Земской 1, 2, 4, 12а, 11а, 7, 7а, 8, 10, 6, 5, 13;

— улица Изумрудная 10а , 8, 10б, 1, 3, 5б, 7, 7а, 6, 4, 2;

— улица Туристов, 30а, 26, 26а, 28, 30, 27, 31, 32, 34, 36, 23, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 10, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1;

— улица Мирная 50-б,40, 42, 44, 46, 49, 50а, 51, 52, 59, 62а, 63/2, 64, 64-а, 64-б, 66, 76, 81,82/14, 84/19, 27;

— улица Цветочная 1/45, 7, 9, 5, 2, 2а;

— улица Благодатная 1а, 2, 3, 4, 16/6;

— проезд Благодатный 1;

— улица Киевский тупик 1а, 3, 5, 9, 8, 7, 13;

— улица Киевская 39, 40, 37, 36, 35, 33, 32, 31;

— деревня Астратово 7-а, 7-б, 9-а, 5а;

— улица Астратова 15;

— улица Яблоневая 1, 2, 2а, 2б, 2г,4, 6, 8, 10, 10а, 16, 24, 28, 13/1, 15,18;

— улица Веселая 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 28, 24, 10, 8, 6, 4, 2, 2а, 12, 14, 16, 22;

— переулок Клевцова 1, 2, 3, 6, 8;

— переулок Веселый 1а, 2, 7, 10, 12;

— улица Вишневая 9, 7, 5, 5а, 3, 1;

— улица Сизова 43/12,54,56;

— улица Плаксинская 1-а, 2, 4, 9;

— улица Лаврино 35, 32, 34, 37, 39, 41-а, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 49,44, 46, 50, 51-а, 53, 54, 54а, 57, 55, 56, 59, 61, 62а, 63, 67-б, 70-б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 81, 82, 84;

— улица Заводская 1, 5, 7, 9, 11, 14-б, 14, 16, 29а, 41, 43, 45, 47, 40, 53, 55, 52, 59, 58, 61, 72, 74, 59-б(79);

— улица Новгородская 14,19,21,23,16, 11, 13, 10, 12, 8, 6, 7, 4, 2, 5, 2а, 1, 1а;

— улица Строительная 1,2,3, 6, 8, 10, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 20, 22, 25, 24, 27, 31, 55, 57, 59;

— улица Майская 1, 3, 5, 7, 2;

— улица Журавлиная 4,6,8;

— проезд Журавлиный 1/3, 2,3,5,4,7,8,13/80,10,12;

— улица Лесная 5,7,9,11,13,17;

— улица Лесопарковая 5, 7, 11, 14,16,13, 15,18,17,20,19,21,23,24,26, 25,27,28,30,31, 32, 33, 34, 2, 4, 4а, 6, 6а,8, 10-б,10,10а,9;

— с/т Сенопункт д.20;

— проезд Дубравный 2,

— улица Усадебная 2,3,4,6,10,

— проезд Яблоневый 3,4,14/5;

— улица Светлая 5,7,12,20/9;

— улица Севастопольская 2;

— улица Народная 2, 4, 8, 9, 10,11;

— улица Желанная 6,7,8,12;

— улица Рибково 4,5,9,11,11а, 13,15,19,21;

— улица Усвятская 12,10;

— улица Звенигородская 9а,9,5,4,4а;

— переулок Щорса 6,8,10,12.

— улица Фурманова канализационная насосная станция КНС-5, дом №67.

— улица Строительная 24-б.

— Уличные водоразборные колонки: улица Заводская 18, 47; улица Новгородская 11.



Пониженное давление воды ожидается в домах:



— улица Радищева 4,6,8,

— улица М. Кузьмина 11,13,22, 22 корп.1,

— улица Малышева 6,20,22,24, 26,28,

— улица С.Перовской 2,4,

— улица Заслонова 31,33,

— улица Щорса 7,9/3,55,55а,57,59,59а,59 корп.1.