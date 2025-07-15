ЖКХ

Дом на улице Гагарина в Пскове могут не допустить к отопительному сезону

Дом №13 на улице Гагарина в Пскове могут не допустить к отопительному сезону, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

Данное решение могут принять из-за ненадлежащего состояния подвального помещения.

«Начнем с того, что спуститься в подвал у вас не получится без резиновых сапог. Наличие воды представители управляющей организации легко смогут объяснить. Дескать, вы видели, какая сейчас стоит погода? Действительно, лето в этом году выдалось крайне дождливое, но за все эти дни мы еще не видели такого, чтобы с неба сыпались нечистоты. А данный подвал в них попросту утопает. До теплового узла даже при наличии резиновых сапог пройти невероятно затруднительно», - отметили в ПТС.

Также помещение завалено мусором и деревянными перегородками. Отмечается, что там неоднократно случались пожары.

По отчетливым следам гари на потолке и стенах видно, что пожары здесь случались. Но даже это не сподвигло руководителей управляющей организации навести хоть какой-то порядок.

«Что касается нашей части, то при всем нашем уважении, ООО "Микрорайон №6" который обслуживает данный многоквартирный жилой дом, не получит акта готовности к отопительному сезону пока в подвальном помещении не будет наведен порядок. Более того, мы искренне надеемся на то, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые незамедлительно примут меры реагирования. В этом подвале сегодня вынуждены работать наши коллеги. Чей труд мы ценим и уважаем. Обидно, что так же не поступает управляющая организация, которая попросту наплевала на жителей дома и на сотрудников нашего предприятия, которые были приглашены на промывку и опрессовку данного многоквартирного жилого дома. Очень интересно узнать, как они планировали сегодня получить акт готовности дома к отопительному сезону?» - добавили в организации.