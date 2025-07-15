ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о трудностях и успехах догазификации в Псковской области на «экваторе» года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Центральная тема разговора - догазификация в Псковской области.

Каковы итоги первого полугодия текущего года в цифрах? Какие районы можно назвать лидерами догазификации, а где пришлось столкнуться с объективными сложностями? Как неготовность заявителей к приему газа влияет на темпы догазификации? Где и в чем нужно усилиться по догазификации в оставшуюся часть 2025 года? На эти и многие другие вопросы ответит генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.