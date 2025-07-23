ЖКХ

1340 подключений к газу произвели в Псковской области с начала года

1340 подключений к газу произвели в Псковской области за первое полугодие 2025 года, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В планах у нас на этот год 3 216 подключений по программе догазификации. Надеемся, что эта цифра будет выше. Что касается фактического, то за первое полугодие мы сделали 1340 подключений. Это немного, но и не мало. Есть к чему идти», - сказал Антон Дымов.

Генеральный директор отметил, что в прошлом году план в 2000 был преодолен.