ЖКХ

170 км сетей построили специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» в текущем году

170 км сетей построили специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» по программе догазификации в текущем году, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы построили 170 км сетей, и это только по программе догазификации. Количество бригад на данный момент 110, в случае необходимости мы нарастим темпы», — сказал Антон Дымов.

Генеральный директор подчеркнул, что погодные условия этим летом усложняют работу по догазификации, в особенности это усложняет проведение благоустройства.