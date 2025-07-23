ЖКХ

Временное прекращение газоснабжения ожидает жителей Невельского округа в августе

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Псковское ЛПУМГ объявил о проведении огневых работ по выборочному ремонту труб газопровода к ГРС Великие Луки с 150,3 км по 184,42 км и замене КУ №170.7, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Невельского муниципального округа.

Работы будут проводиться с 10:00 часов 20 августа до 10:00 часов 29 августа.

В связи с проведением данных работ будет временно прекращена поставка газа промышленным потребителям, запитанным через ГРС Новосокольники. Однако газоснабжение населения и теплоснабжающих организаций, таких как МУП «Невельские теплосети» и ООО «Газпром теплоэнерго Псков», будет осуществляться в полном объеме.